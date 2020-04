CW programme ses séries de l'été : Bulletproof et Burden Of Truth

News Séries

Burden of Truth - CW

CW vient de programmer son été !

L'été va être light sur la chaîne CW avec la diffusion essentiellement de deux séries : Burden of Truth et Bulletproof.



La saison 3 de Burden of Truth débutera le jeudi 21 mai tandis que la saison 2 de Bulletproof sera lancée le mercredi 17 juin.



Pour rappel, The 100 reviendra pour sa septième et dernière saison le mercredi 20 mai.



Avez-vous hâte de retrouver Burden of Truth et Bulletproof ?

