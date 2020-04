Lancement : Flipped

News Séries

Seriesaddict.fr le 06/04/2020 à 10h38 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

Aujourd'hui, Quibi lance son service de streaming, avec plusieurs séries au format court, dont la nouvelle comédie, Flipped.

Flipped suit le couple chroniquement sous-employé Jann et Cricket Melfi, qui sont des « experts » autoproclamés de la rénovation domiciliaire plus que confiants d'être le prochain grand duo de célébrités de la télévision. Les rêves du couple sans idée de la gloire et de la gloire du câble de base sont déraillés lorsqu'ils se font kidnapper par des membres d'un cartel de la drogue et sont obligés de rénover leurs maisons tentaculaires.



Le duo phare de la série est interprété par Will Forte et Kaitlin Olson.



Regardez le trailer de la série Flipped :





