Lancement : When The Streetlights Go On

Seriesaddict.fr le 06/04/2020 à 15h43 par Amelie Brillet

2020 - Quibi

Aujourd'hui, Quibi lance son service de streaming, avec plusieurs séries au format court, dont la nouvelle série, When The Streetlights Go On.

When The Streetlights Go On se centre sur les habitants d'une petite ville aux prises avec le meurtre impitoyable d'une jeune fille et d'un enseignant.



Au casting, on retrouve Queen Latifah, Chosen Jacobs ou encore Sophie Thatcher.



Regardez le trailer de la série When The Streetlights Go On :





