Lancement : The Big Show Show

Seriesaddict.fr le 06/04/2020 à 10h46 par Charlotte Papet | Revue de Presse | 0

2020 - Netflix

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série, The Big Show Show.

The Big Show Show est la nouvelle comédie de la chaîne de streaming Netflix dont voici le synopsis : Lorsque la fille adolescente de Big Show vient vivre avec lui, sa femme et ses deux autres filles, il devient rapidement en infériorité numérique. Malgré sa taille et son poids, il n'est plus le centre d'attention.



Au casting, on retrouve Paul Wight, Allison Munn ou encore Reylynn Caster.



Regardez le trailer de la série The Big Show Show :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de The Big Show Show