Séries impactées par le coronavirus : Archer, All Rise...

All Rise - 2020 - CBS

On fait le point sur les événements séries liés au coronavirus.

La pandémie impacte beaucoup le monde des séries, voici ce qu'il faut retenir de ces derniers jours :



- Archer (2009) est la dernière série en date à modifier sa date de retour à cause de la pandémie de coronavirus. La saison 11 de la comédie animée de FXX a été repoussée de mai à plus tard dans l'année.



- All Rise, le drame juridique de CBS, retourne - virtuellement - en production pour un épisode actuel, "reflet de la pandémie du COVID-19, la distanciation sociale et son impact sur le système judiciaire criminel".

L'épisode sera diffusé le 4 mai et sera composé de séquences tournées par les acteurs, chez eux. La Juge Lola Carmichael (Simone Missick) présidera virtuellement un procès.



- The Third Day, le nouveau drame de HBO avec Jude Law et Naomi Watts débutera maintenant cet automne. La série aurait normalement du commencer le lundi 11 mai.