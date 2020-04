Space Force : une date pour la nouvelle série de Steve Carell

News Séries

Netflix programme sa nouvelle comédie Space Force, et complète son casting.

Space Force, nouvelle comédie, co-créée Steve Carell et Greg Daniels, débutera le vendredi 29 mai prochain.



Lisa Kudrow a rejoint le casting. Elle jouera le rôle de Maggie Naird, la femme de Mark R. Naird (Carell), qui vient tout juste d'être choisi pour diriger la nouvelle Force Spatiale des Etats-Unis.



Le casting de Space Force faisait déjà rêver avant cette nouvelle arrivée : John Malkovich y joue le conseiller scientifique Adrian Mallory, et le casting d'ensemble comprend Ben Schwartz, Noah Emmerich, Jimmy O. Yang, Fred Willard et Jessica St. Clair.



En plus du casting et de la date, Netflix a aussi dévoilé une série de photos pour la première saison de Space Force :





