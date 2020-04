Une date et un trailer pour la saison 2 de Homecoming

News Séries

Amazon Prime a diffusé un nouveau teaser et une date de diffusion pour la saison 2 de sa série Homecoming.

La seconde saison de Homecoming débutera le vendredi 22 mai prochain.





On y suivra cette fois Janelle Monáe dans le rôle d'une femme qui se réveille dans un canot sur un lac, sans souvenir de la façon dont elle est arrivée là, ou même de qui elle est. Sa recherche d'identité la mènera au cœur du groupe Geist, la société de bien être non conventionnelle derrière Homecoming Initiative.Monáe est accompagnée de nouveaux membres de casting : Chris Cooper et Joan Cusack Stephan James et Hong Chau , déjà présents dans la première saison, seront de retour.

