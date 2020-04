Revue de presse : Run

News Séries

Hier, HBO lançait sa nouvelle série, Run (2020).

Dans Run, Ruby vit une existence ordinaire quand un jour elle reçoit un message l'invitant à remplir un pacte de jeunesse, promettant le véritable amour et la réinvention de soi, en sortant de sa vie pour faire un voyage avec son plus ancien crush.



Le casting est mené par Merritt Wever et Domhnall Gleeson.



Côté critiques, les avis assez encourageants :



Run est un rayon de soleil et une secousse d'électricité. Elle est aussi un échappatoire absorbant

-- New York Magazine (Vulture)/Jen Chaney



Un exercice exaltant dans une comédie romantique sombre et originale.

-- TV Guide Magazine/Matt Roush



La série a du mal à se trouver, un drame avec de la comédie, ou une farce comique avec du drame... mais quand les événements s'accélèrent, on a droit à des moments fantastiques. C'est une série bien filmée.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



Cette nouvelle série nous propose un concept qu'elle n'arrive pas vraiment à tenir. Ce n'est pas qu'i n'y a pas de talent, mais l'énergie qu'ils apportent à l'écran n'empêche pas la série de manquer d'énergie dès le troisième épisode.

-- New York Post/Robert Rorke



