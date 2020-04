Lancement : The Baker and the Beauty

News Séries

Aujourd'hui, ABC lance sa nouvelle série, The Baker and the Beauty.

The Baker and the Beauty est basée sur une série israélienne. Daniel Garcia travaille dans la boulangerie familiale et fait tout ce que ses parents et ses frères et sœurs cubains attendent de lui. Mais lors d’une nuit sauvage à Miami, il rencontre Noa Hamilton, une superstar internationale et nabab de la mode, et sa vie passe sous les projecteurs. Ce couple improbable va-t-il bouleverser leurs vies et amener leurs familles dans un affrontement culturel ?



La série est menée par le duo Victor Rasuk et Nathalie Kelley.



Regardez le trailer de la série The Baker and the Beauty :





