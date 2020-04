Revue de presse : #BlackAF

News Séries

Seriesaddict.fr le 17/04/2020 à 09h35 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2020 - Netflix

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série, #blackAF.

#blackAF est librement inspirée de la vie de son créateur Kenya Barris, qui y joue une version fictionnelle de lui-même. Rashida Jones joue sa femme Joya, et on les voit élever leurs six enfants.



Côté critiques, les avis ne sont pas très encourageants :



C'est parfois un exercice post-moderne. Parfois, c'est un petit sourire narquois amer répondant aux attentes du public. Parfois de l'auto-flagellation. J'ai souvent trouvé la sitcom drôle et me suis trouvé investi à essayer de décoder les différentes couches de cette autobiographie fictionnelle.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



Tout ne fonctionne pas bien dans cette nouvelle série. Mais ce qui fonctionne est très drôle et/ou émouvant.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



Un série brouillonne qui ne trouve jamais son rythme... les personnages sont tous très peu définis pour une sitcom dont l'intelligence n'apparait pas régulièrement, et donc la blague principale n'évolue pas au delà d'un père qui déteste ses enfants.

-- RogerEbert.com/Robert Daniels



On dirait un peu un confessionnal. La série s'égare par manque d'arc narratif bien défini... A part pour la punchline occasionnelle qui fonctionne, ce n'est juste pas drôle, et ennuyeux.

-- IndieWire/Tambay Obenson



Regardez le trailer de la série #blackAF :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de #blackAF