Revue de presse : Mrs. America

Seriesaddict.fr le 16/04/2020 à 15h46 par Amelie Brillet

2020 - FX

Hier, FX lançait sa nouvelle mini série, Mrs. America.

Mrs. America raconte l'Histoire vraie du mouvement pour ratifier l'amendement de l'égalité des droits, et le contrecoups inattendu mené par la conservatrice Phyllis Schlafly. A travers les yeux des femmes de cette ère, à la fois Schlafly et les féministes de seconde vague, la série explore comment l'un des champs de batailles les plus dur a donné place à la Majorité Morale et changé pour toujours le paysage politique.



Le casting, mené par Cate Blanchett, est impressionnant. On y retrouve entre autres Uzo Aduba, Rose Byrne ou encore Sarah Paulson.



Côté critiques, les avis sont très encourageants :



A couper le souffle... Le combat d'une décennie qui se déroule est épique et vertigineux.

-- The New York Times/James Poniewozik



Facilement l'une des meilleures nouvelles séries de l'année.

-- Pittsburgh Post-Gazette/Rob Owen



Le conte effrayant qui montre comment on a commencé à mener les mêmes combats que ceux que l'on poursuit encore en 2020.

-- Decider/Kayla Cobb



La série est solide. Mais si elle s'était faite à l'ide de ne pas tout avoir, elle aurait été spectaculaire.

-- Entertainment Weekly/Kristen Baldwin



Regardez le trailer de la série Mrs. America :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Mrs. America