Une date pour la dernière saison de Agents of S.H.I.E.L.D.

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/04/2020 à 15h19 par Charlotte Papet | Agenda | 1

Agents of SHIELD - ABC

ABC vient de programmer la dernière saison de la série Agents of S.H.I.E.L.D.

Bonne nouvelle pour les fans de la série Agents of S.H.I.E.L.D., celle-ci revient bientôt !



C'est à partir du 27 mai que la septième et dernière saison de la série débutera sur ABC.







Composée de 13 épisodes, cette nouvelle saison prendra une toute nouvelle case horaire, celle du mercredi à 21h.



Avez-vous hâte de retrouver la série Agents of S.H.I.E.L.D. ? Qu'attendez-vous de cette toute dernière saison ?

Source : TV Line