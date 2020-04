Pas de saison 3 pour God Friended Me

News Séries

God Friended Me - CBS

CBS vient d'annuler sa comédie God Friended Me.

C'est après seulement deux saisons que la chaîne CBS a décidé de se séparer de sa série God Friended Me.



En plus de cette annulation, la chaîne a annoncé que le tout dernier épisode de la série sera diffusé le dimanche 26 avril et durera deux heures ! Nous aurons peut-être droit à une vraie fin !



Pour rappel, God Friended Me raconte la vie d'un athée qui est bouleversée au moment où Dieu le demande en ami sur les réseaux sociaux. Il devient alors un agent du changement de la vie des gens qui l'entourent.



Que pensez-vous de cette annulation ? Avez-vous suivi les deux saisons de God Friended Me ?

