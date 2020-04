911 et 911: Lone Star renouvelées

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/04/2020 à 14h49 par Charlotte Papet | Agenda | 0

911 et 911 Lone Star - FOX

FOX vient de renouveler 911 et 911 : Lone Star !

Excellente nouvelle pour les fans de la franchise 911, celle-ci va rester encore un peu sur nos écrans.



La chaîne FOX vient d'annoncer le renouvellement de 911 et de 911 : Lone Star.



Il s'agit de la commande d'une saison 4 pour 911 et d'une deuxième saison pour 911 : Lone Star qui a débuté en janvier.



Il faut dire que les audiences sont plutôt encourageantes pour les deux séries. Avec sa saison 3, 911 est en hausse par rapport à sa saison 2 avec en moyenne 6.8 millions de télespectateurs chaque semaine et un taux de 1.4 sur la cible des 18/49 ans. La série est la plus regardée de la FOX.



911: Lone Star, quant à elle, réunit chaque semaine en moyenne 6.3 millions de télespectateurs avec un taux de 1.2 sur la cible.



Que pensez-vous de ces renouvellements ? Suivez-vous ces deux séries ?

Source : TV Line