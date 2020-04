Dirty John : date et trailer pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 16/04/2020 à 16h25 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - USA

USA Network vient de dévoiler la date de retour de Dirty John, ainsi qu'un trailer.

Le drame de vrais crimes reviendra pour sa deuxième saison le mardi 2 juin , avec un double épisode.





Nommée, la saison 2 de l'anthologie met en scène Amanda Peet dans le rôle titre, Christian Slater jouant son mari Dan. Après des années de sacrifices et de souffrance à supporter Dan financièrement pendant ses études de médecine et de droit jusqu'à ce qu'il explose à San Diego en tant que star du droit, Betty profite enfin de fruit de leur labeur. Du moins jusqu'à ce que Dan emploie Linda, une jeune femme belle et intelligente avec laquelle il peut oublier les problèmes de son passé.Allant des années 60 aux années 80, la saison 2 de 8 épisodes couvrira le mariage et le divorce du couple, à travers un conte épique d'amour, de trahison et de mort.

Source : TV Line