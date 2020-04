Audiences séries US du mardi 14 avril 2020

News Séries

NCIS - CBS

Les audiences des programmes US sur les networks du mardi 14 avril 2020.

Le récap' :



CBS

NCIS termine sa saison (4 épisodes plus tôt que prévus), en baisse. FBI: Most Wanted s'en sort plutôt bien avec son deuxième meilleur score de la saison.



NBC

New Amsterdam se termine plus tôt que prévu en égalant son meilleur score de la saison.



FOX

Empire reste stable.



ABC

The Conners se maintient alors que Bless This Mess, Mixed-ish, Black-ish et For Life sont en baisse.



20h



1/5. CBS | NCIS (season finale) - 17x20 - 13.49 millions - Taux 18/49 : 1.3 pt

2/5. ABC | The Conners - 2x18 - 5.94 millions (-0.2) - Taux 18/49 : 1 pt (=)



20h30



1. ABC | Bless This Mess - 2x18 - 3.47 millions (-0.35) - Taux 18/49 : 0.6 pt (-0.1)



21h



1/5. CBS | FBI: Most Wanted - 1x11 - 8.94 millions - Taux 18/49 : 0.9 pt

2/5. NBC | New Amsterdam (2018) (season finale) - 2x18 - 6.03 millions - Taux 18/49 : 0.9 pt

3/5. FOX | Empire (2014) - 6x17 - 2.69 millions (-0.1) - Taux 18/49 : 0.7 pt (=)

4/5. ABC | Mixed-ish - 1x21 - 2.46 millions (-0.4) - Taux 18/49 : 0.5 pt (-0.1)







21h30



1. ABC | Black-ish - 6x21 - 2.23 millions (-0.45) - Taux 18/49 : 0.5 pt (-0.1)



22h



1/3. CBS | FBI: Most Wanted - 1x12 - 7.15 millions - Taux 18/49 : 0.7 pt

3/3. ABC | For Life - 1x09 - 2.18 millions (-0.12) - Taux 18/49 : 0.5 pt (-0.1)









Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

