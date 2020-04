Revue de presse : Outer Banks

News Séries

2020 - Netflix

Hier, Netflix lançait sa nouvelle série, Outer Banks.

Outer Banks se déroule sur une île de nantis et de démunis, où l'adolescent John B enrôle ses trois meilleurs amis pour chasser un trésor légendaire lié à la disparition de son père.



Au casting, Chase Stokes, Rudy Pankow ou encore Jonathan Daviss.



Côté critiques, les avis sont mitigés :



La série n'est pas parfaite, mais il y a quelque chose dans ces aventures pleines de soleil qui semble émotionnellement authentique pour l'expérience adolescente.

-- The New York Times/James Poniewozik



Entre ses aventures folles et toutes ses scènes en maillot de bain, on trouve un des drame pour adolescents les plus fun qui soit sorti depuis longtemps.

-- Decider/Kayla Cobb



Un drame pour adolescents fun mais inconsistant.

-- RogerEbert.com/Brian Tallerico



Outer Ba,ks, c'est un peu Les Goonies qui rencontrent The O.C., avec un peu de Stranger Things et peut-être On My Block. Votre affection pour les fictions citées vous incitera peut-petre à rester durant toute la série, où Outer Banks oscille entre le stupide, le ridicule et parfois le fun.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



Regardez le trailer de la série Outer Banks :





