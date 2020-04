Kimmy Schmidt revient bientôt sur Netflix avec un épisode interactif

News Séries

Plus d'un an après qu'on ait dit au revoir à Unbreakable Kimmy Schmidt, l'héroïne de Netflix revient !

Un nouvel épisode interactif, intitulé Kimmy vs. the Reverend sera disponible pour regarder (et contrôler) le mardi 12 mai.





Kimmy Schmidt partira pour sa plus grande aventure. Trois Etats, des explosions, un burger dansant et nous, les spectateurs, pourront décider de l'avancement de l'histoire. Est-ce que l'on déjouera les plans du Révérend pour que Kimmy arrive à l'heure à son mariage ? Ou est-ce que l'on débutera accidentellement une guerre contre les robots ?En plus du casting habituel composé d' Ellie Kemper Jane Krakowski et Carol Kane , le spécial accueillera Daniel Radcliffe Sara Chase , Lauren Adams, Donna Maria, Amy Sedaris , Michael Carlsen, Fred Armisen Jack McBrayer et Johnny Knoxville.L'événement que l'on attend depuis longtemps est produit par Tina Fey Robert Carlock , Sam Means, Meredith Scardino, Jeff Richmond et David Miner.