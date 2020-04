Audiences séries US du mercredi 15 avril 2020

News Séries

Chicago Fire - NBC

Les audiences des programmes US sur les networks du mercredi 15 avril 2020.

Le récap' :



NBC

Les séries Chicago terminent leur saison plus tôt que prévu. Chicago Fire obtient sa meilleure audience historique tout en restant stable sur la cible. Chicago Med est en baisse tandis que Chicago PD se termine avec sa meilleure audience depuis 4 ans.



ABC

The Goldbergs et American Housewife sont en baisse. Schooled est en hausse tandis que Single Parents reste stable.



CW

Riverdale et Nancy Drew (dont c'est le season finale) obtiennent leur pire audience historique.



20h



1/5. NBC | Chicago Med (season finale) - 5x20 - 9.33 millions (+0.25) - Taux 18/49 : 1.1 pt (-0.1)

4/5. ABC | The Goldbergs (2013) - 7x20 - 4.37 millions - Taux 18/49 : 0.9 pt

5/5. CW | Riverdale - 4x17 - 0.54 millions - Taux 18/49 : 0.2 pt







20h30



1. ABC | Schooled - 2x19 - 3.28 millions - Taux 18/49 : 0.7 pt



21h



1. NBC | Chicago Fire (season finale) - 8x20 - 9.46 millions (+0.5) - Taux 18/49 : 1.2 pt (=)

2. FOX | Lego Masters - 3.79 millions - Taux 18/49 : 1.2 pt

3. CBS | SEAL Team (R) - 3.47 millions - Taux 18/49 : 0.5 pt

4. ABC | American Housewife - 4x17 - 3.12 millions - Taux 18/49 : 0.6 pt

5. CW | Nancy Drew (season finale) - 1x18 - 0.49 millions (-0.06) - Taux 18/49 : 0.1 pt (=)



21h30



1. ABC | Single Parents - 2x18 - 2.48 millions - Taux 18/49 : 0.5 pt







22h



1. NBC | Chicago PD (season finale) - 7x20 - 7.82 millions - Taux 18/49 : 1.1 pt





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : SpoilerTV / TV Line