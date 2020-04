Pas de saison 2 pour Party of Five

News Séries

19/04/2020

Freeform vient d'annuler sa série Party of Five (2019).

Mauvaise nouvelle pour les fans du reboot de Party of Five, la série vient de se faire annuler par la chaîne Freeform.



La série Party of Five (2019) a débuté en janvier avec 442 000 télépectateurs pour se terminer au bout de 10 épisodes avec 143 000 fidèles.







Pour rappel, Party of Five est une réimagination de la série des années 1994/2000. La nouvelle série suit les cinq enfants d'Acosta dans leur vie quotidienne, ils luttent pour survivre en tant que cellule familiale après que leurs parents soient soudainement déportés au Mexique.



Que pensez-vous de cette annulation ? Avez-vous suivi la première saison de Party of Five (2019) ?

