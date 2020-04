Revue de presse : Penny Dreadful: City of Angels

News Séries

26/04/2020

Ce soir, Showtime lance sa nouvelle série, Penny Dreadful: City of Angels.

Dans les années 1930, il s'agit du chapitre suivant dans la franchise Penny Dreadful. La série, décrite comme la "descente spirituelle" de la série originale de trois saisons, aura un casting entièrement nouveau. L'histoire commence à Los Angeles, en 1938, un endroit et une époque profondément marquée par le folklore et la tension sociale Mexicano-Américaine. Enracinée dans le conflit entre les personnages connectés à la deité Santa Muerte et d'autres alliés avec le Diable. Penny Dreadful: City of Angels explorera ce mélange excitant entre le surnaturel et la réalité inflammable de l'époque, créant de nouveaux mythes et dilemmes moraux dans un arrière plan réel.



Au casting, Natalie Dormer, Daniel Zovatto ou encore Nathan Lane.



Côté critiques, les avis sont mitigés :



Pour le dire simplement, la série n'st pas juste bonne, elle est divine.

-- TVLine/Charlie Mason



Il se passe beaucoup de choses dans les épisodes, et certaines storylines sont moins attrayantes que d'autres. Toutefois, c'est un chapitre justement terrifiant de Penny Dreadful.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



Les éléments forts et disparates de la série (des nazis, des séquences de danse façon Footloose, des gangsters juifs) sont intéressants chacun de leur côté, mais la série a du mal à porter tout ce poids.

-- The Guardian/Adrian Horton



La série a plus l'air jolie qu’essentielle.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwal



Regardez le trailer de la série Penny Dreadful: City of Angels :





