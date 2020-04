Revue de presse : Defending Jacob

News Séries

Vendredi, Apple TV+ lançait sa nouvelle série, Defending Jacob.

Defending Jacob est une série limitée basée sur le best-seller de William Landay, publié en 2012. La série suit l'avocat Andy Barber après que son fils Jacob, âgé de 14 ans, soit accusé de meurtre. Les allégations ont un impact majeur sur la famille d’Andy, qui doit réévaluer ce qu’il pense savoir de son enfant.



Au casting, Chris Evans, Michelle Dockery ou encore Jaeden Martell.



Côté critiques, les avis sont mitigés :



La série est assez prenante à sa façon, malgré des décisions familières, et les performances sont consistantes.

-- Boston Globe/Matthew Gilbert



Si on la voit comme un drame criminel, la série semble un peu lente et inachevée. Mais en tant que drame familial, elle fonctionne.

-- The Guardian/Lucy Mangan



La série ne s'attarde jamais assez à la maison pour que le drame familial prenne vie... résultat, une série qui a l'air à la fis trop remplie et pas assez. Ce n'est pas une série horrible, mais elle n'apporte rien de neuf au genre.

-- The A.V. Club/Danette Chavez



Defending Jacob devrait être une série sur l'impact d'une enquête de meurtre sur des parents qui pensaient que leurs vies étaient tout à fait normales, mais en nous laissant dans le noir, elle ressemble plus à un jeu, un mystère bas de gamme façon téléfilm, mais quatre fois plus long.

-- RogerEbert.com/Brian Tallerico



Regardez le trailer de la série Defending Jacob :





