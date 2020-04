Revue de presse : Normal People

News Séries

2020 - BBC Three

Ce soir, BBC Three et Hulu lancent la nouvelle série, Normal People.

Normal People est l'adaptation du roman à succès de Sally Rooney. La série suit Marianne et Connell, d'horizons différents mais de la même petite ville d'Irlande, alors qu'ils se faufilent dans la vie romantique de l'autre.



Au casting, Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal ou encore Eliot Salt.



Côté critiques, les avis sont très bons :



L'adaptation immaculée d'un roman déjà hissé au rang de classique moderne... Normal People n'est pas juste une adaptation capable, c'est une remarquable histoire d'amour, à la fois épique et intime.

-- IndieWire/Ben Traver



Normal People vous frappera dans les tripes autant qu'elle vous serrera dans ses bras.

-- Decider/Lea Palmieri



On demande beaucoup des deux jeunes acteurs, et ils donnent encore plus. Ils sont spectaculaires, séparés mais surtout ensemble, pour transmettre la vulnérabilité et l'attente essentielles pour qu'une histoire d'amour comme celle-ci fonctionne.

-- TRolling Stone/Alan Sepinwall



Le résultat est une série très honnête, qui vous brise fréquemment le cœur et frustre parfois, mais qui mérite toujours d'être regardée.

-- TV GuideKaitlin Thomas



Regardez le trailer de la série Normal People :





