Lancement : The Midnight Gospel

Seriesaddict.fr le 20/04/2020 à 15h06 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2020 - Netflix

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série animée, The Midnight Gospel.

The Midnight Gospel suit Clancy, un astronaute avec un simulateur multiverse défectueux qui quitte le confort de sa maison pour interviewer des êtres vivant dans des mondes mourants.



Au casting voix, on retrouve Duncan Trussell, Phil Hendrie ou encore Drew Pinsky.



Regardez le trailer de la série The Midnight Gospel :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de The Midnight Gospel