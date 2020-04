Audiences séries US du mardi 21 avril 2020

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/04/2020 à 14h19 par Charlotte Papet | Audiences | 0

Empire - FOX

Les audiences des programmes US sur les networks du mardi 21 avril 2020.

Le récap' :



FOX

Empire se termine (si on oublie un éventuel dernier épisode qui sera diffusé on ne sait quand) sur une note positive.



ABC

For Life obtient son pire score historique.



CW

The Flash et Legends of Tomorrow sont stables.



20h



5/5. CW | The Flash (2014) - 6x16 - 1.09 millions - Taux 18/49 : 0.4 pt







21h



3/5. FOX | Empire (2014) (series finale) - 6x18 - 2.94 millions (+0.35) - Taux 18/49 : 0.8 pt (+0.1)

5/5. CW | Legends of Tomorrow - 5x09 - 0.65 millions - Taux 18/49 : 0.2 pt



22h



2/3. ABC | For Life - 1x10 - 2.18 millions (=) - Taux 18/49 : 0.4 pt (-0.1)









Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : SpoilerTV / TV Line