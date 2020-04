The Bold Type : date et trailer pour la suite de la saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/04/2020 à 14h37 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2019 - Freeform

The Bold Type revient bientôt !

C'est à partir du jeudi 11 juin que la suite de la saison 4 de The Bold Type fera son grand retour sur la chaîne Freeform.



En plus de cette annonce, la chaîne a dévoilé le trailer de la suite de cette saison :







La saison 4 de The Bold Type devrait se composer de 16 épisodes (initialement, la saison devait compter 18 épisodes).



Allez-vous suivre la fin de saison 4 de The Bold Type ?

Source : TV Line