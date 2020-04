Love Life : trailer pour la nouvelle série HBO Max

News Séries

2020 - HBO Max

HBO Max a dévoilé un trailer pour sa nouvelle série Love Life (2020).

Love Life est programmée pour démarrer avec le lancement du service de streaming, le 27 mai prochain.





La série, qui met en scène Anna Kendrick , raconte l'histoire du premier amour au dernier amour, et la façon dont les gens avec lesquels on est nous transforment.Créée par Sam Boyd, qui sera aussi showrunner, la série suivra chaque saison un protagoniste différent dans sa quête d'amour, chaque épisode de 30 minutes raconte l'histoire d'une de leur relation. Sasha Compere et Lesley Manville complètent le casting.