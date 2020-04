Audiences séries US du jeudi 23 avril 2020

News Séries

Les audiences des programmes US sur les networks du jeudi 23 avril 2020.

Le récap' :



NBC

Superstore reste stable pour sa fin de saison. Brooklyn Nine-Nine est également stable pour son dernier épisode de la saison. Les deux séries obtiennent tout de même de meilleurs scores par rapport à leur season finale de l'année dernière. Will & Grace se termine, encore une fois. La série obtient sa meilleure audience depuis 13 mois. Law & Order: SVU se maintient son pour dernier épisode de la saison.



CBS

Tommy ne bouge pas. Man With a Plan et Broke sont en baisse.



FOX

Last Man Standing est en légère hausse.



CW

Katy Keene et In the Dark sont stables.



20h



3/5. FOX | Last Man Standing (2011) - 8x20 - 4.14 millions (+0.3) - Taux 18/49 : 0.7 pt (+0.1)

4/5. NBC | Superstore (season finale) - 5x21 - 3.01 millions (+0.6) - Taux 18/49 : 0.7 pt (+0.2)

5/5. CW | Katy Keene - 1x10 - 0.47 millions (-0.02) - Taux 18/49 : 0.1 pt (=)







20h30



1/3. CBS | Man With A Plan - 4x05 - 5.84 millions (-0.6) - Taux 18/49 : 0.7 pt (=)

3/3. NBC | Brooklyn Nine-Nine (season finale) - 7x13 - 2.24 millions (+0.2) - Taux 18/49 : 0.6 pt (=)



21h



3/5. NBC | Will & Grace (series finale) - 11x18 - 3.14 millions (+0.7) - Taux 18/49 : 0.5 pt (-0.1)

5/5. CW | In The Dark - 2x02 - 0.39 millions (-0.02) - Taux 18/49 : 0.1 pt (=)







21h30



1. CBS | Broke - 1x04 - 4.78 millions (-0.7) - Taux 18/49 : 0.6 pt (-0.1)



22h



2/3. CBS | Tommy - 1x10 - 4.62 millions (-0.5) - Taux 18/49 : 0.5 pt (=)

3/3. NBC| Law & Order: Special Victims Unit (season finale) - 21x20 - 3.69 millions - Taux 18/49 : 0.7 pt





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : SpoilerTV / TV Line