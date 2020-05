Revue de presse : Betty

News Séries

Ce soir, HBO lance sa nouvelle série, Betty.

Betty suit un groupe diversifié de jeunes femmes qui naviguent dans leur vie à travers le monde à prédominance masculine du skateboard. Inspiré par le film acclamé par la critique Skate Kitchen.



Au casting, Rachelle Vinberg, Nina Moran ou encore Moonbear.



Côté critiques, les avis sont très bons :



Avec un travail de la caméra lyrique qui glisse juste au dessus du trottoir, un groupe d'acteurs très bon et une écriture aiguisée, Betty est un drame spontané et sincère sur le fait de vivre et de faire du skate librement.

-- RogerEbert.com/Robert Daniels



Electrique, énergique et très certainement en roue libre.

-- Wall Street Journal/John Anderson



La série propose des scènes très bien tournées de skate dans New York, mais ses moments les lus réussis sont probablement ceux où, à la façon d'un documentaire, les filles parlent librement de leur vie de tous les jours.

-- The Guardian/Adrian Horton



Une dramédie authentique et attachante.

-- The A.V. Club/Shannon Miller



Regardez le trailer de la série Betty :





