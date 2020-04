Revue de presse : Never Have I Ever

News Séries

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série, Never Have I Ever.

Créée par Mindy Kaling, Never Have I Ever suit la vie compliquée d’une adolescente amérindienne de la première génération des temps modernes. La série est inspirée par la propre enfance de Kaling.



Au casting, Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan ou encore Benjamin Norris.



Côté critiques, les avis sont très bons :



Un portrait intime réconfortant et croustillant.

-- TV Guide/Krutika Mallikarjuna



Il y a énormément de plaisirs dans cette série, et aucun ne fonctionnerait si Dei n'était pas un personnage aussi charmant. Un mélange idéal d'égoïsme compréhensible, de bon, de drôle et de touchant.

-- New York Magazine (Vulture)/Kathryn VanArendonk



Une série très douce et intelligente, dont les épisodes passent très vite.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



Avec assez de confiance en soi et de performances empathiques pour l'élever, Never Have I Ever est un changement de rythme intelligent et drôle qu'on attendait depuis longtemps.

-- TV Guide/Kaitlin Thomas



Regardez le trailer de la série Never Have I Ever :





