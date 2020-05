Revue de presse : Upload

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/05/2020 à 12h26 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2020 - Amazon

Aujourd'hui, Amazon lance sa nouvelle série, Upload.

Créée par Greg Daniels, Upload se déroule dans un monde où les gens qui sont près de la mort peuvent être "téléchargés" dans une vie virtuelle de leur choix. En 2033, Nora est née à Brooklyn et travaille dans un service clientèle pour un environnement de réalité virtuelle de luxe. Quand la voiture automatique de Nathan, un beau garçon fêtard de L.A., s'écrase, sa petite amie le télécharge en permanence dans le monde de réalité virtuelle de Nora.



Au casting, Robbie Amell, Andy Allo ou encore Kevin Bigley.



Côté critiques, les avis sont bons :



Upload a un rythme rapide, est très drôle et positive.

-- TV Guide Magazine/Matt Roush



Il y a beaucoup de sujets sensibles, mais ils sont abordés avec douceur. Même quand Upload devient sérieuse, elle n'est jaais qu'à un pas d'une scène à mourir de rire.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



La série est profondément drôle et profondément humaine.

-- Collider/Adam Chitwood



L'alchimie entre Amell et Allo est assez forte pour mettre de côté un certain sens trop familier, et pour couvrir les aspects qui ne fonctionnent pas tout à fait.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



Regardez le trailer de la série Upload :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Upload