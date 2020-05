News Séries

Seriesaddict.fr le 01/05/2020 à 11h51 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

Aujourd'hui, Apple TV+ lance sa nouvelle série, Trying.

Dans Trying, tout ce que Jason et Nikki veulent, c'est un bébé. Mais c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir.



Au casting, Rafe Spall, Esther Smith ou encore Imelda Staunton.



Regardez le trailer de la série Trying :





