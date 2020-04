Pas de saison 2 pour Turn Up Charlie

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/04/2020 à 15h22 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2019 - Netflix

Netflix vient d'annuler sa série Turn Up Charlie.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont apprécié la nouvelle série de Netflix, Turn Up Charlie, celle-ci ne reviendra pas !



La chaîne de streaming Netflix vient d'annoncer qu'elle ne commanderait pas de deuxième saison pour sa série dont la première saison a été proposée en mars dernier.







Pour rappel, la série Turn Up Charlie suit Charlie, un DJ en difficulté et éternel célibataire, qui a une dernière chance de réussir lorsqu'il devient un babysitter pour la fille problématique de son meilleur ami connu.



Que pensez-vous de cette annulation ? Turn Up Charlie aurait-elle du être renouvelée ?

Source : TV Line