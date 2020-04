Une saison 8 pour When Calls the Heart

News Séries

Hallmark Channel

Hallmark Channel vient de renouveler sa série When Calls the Heart.

Excellente nouvelle pour les fans de la série When Calls the Heart, celle-ci vient de recevoir la commande d'une huitième saison !



L'annonce a été faite alors que la saison 7 vient tout juste de se terminer. Pas d'attente donc concernant le sort de la série.



Pour rappel, la saison 7 de When Calls the Heart était la première et seule saison complète sans Lori Loughlin.



La saison 8 de la série, quant à elle, sera proposée en 2021. Pour patienter, Hallmark Channel diffusera la saison 6 de Good Witch à partir du 3 mai !



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Suivez-vous toujours la série When Calls the Heart ?

