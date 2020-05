Nouvelles séries TV mai 2020 : Space Force, Central Park, Stargirl...

News Séries

03/05/2020

The Eddy - Netflix

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en mai 2020 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de mai :



VENDREDI 1ER MAI



Betty - HBO

Synopsis : Un groupe diversifié de jeunes femmes naviguent dans leur vie à travers le monde à prédominance masculine du skateboard. Inspiré par le film acclamé par la critique Skate Kitchen.

Note d'envie de voir la série : 6/10



Hollywood - Netflix

Synopsis : Un groupe de personnes voulant devenir acteurs ou réalisateurs à tout prix, dans un Hollywood post seconde guerre mondiale.

Note d'envie de voir la série : 5/10







Upload - Amazon Prime Video

Synopsis : La série se déroule dans un monde où les gens qui sont près de la mort peuvent être "téléchargés" dans une vie virtuelle de leur choix. En 2033, Nora est née à Brooklyn et travaille dans un service clientèle pour un environnement de réalité virtuelle de luxe. Quand la voiture automatique de Nathan, un beau garçon fêtard de L.A., s'écrase, sa petite amie le télécharge en permanence dans le monde de réalité virtuelle de Nora.

Note d'envie de voir la série : 9/10







Trying - Apple TV+

Synopsis : Tout ce que Jason et Nikki veulent, c'est un bébé. Mais c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir.

Note d'envie de voir la série : 6/10





VENDREDI 8 MAI



Solar Opposites - Hulu

Synopsis : Une famille d'extraterrestres s'installe dans une nouvelle maison en Amérique centrale. Chacun se demandant si c'est génial ou horrible.

Note d'envie de voir la série : 6/10







The Eddy - Netflix

Synopsis : Dans le Paris moderne, un club, son propriétaire, son groupe musical et la ville chaotique autour de tout ce monde.

Note d'envie de voir la série : 7/10









DIMANCHE 10 MAI



I Know This Much Is True - HBO

Synopsis : Une saga familiale épique qui explore l'identité américaine après la vie parallèle des frères jumeaux Dominick et Thomas Birdsey tout au long de la seconde moitié du 20e siècle.

Note d'envie de voir la série : 8/10









VENDREDI 15 MAI



White Lines - Netflix

Synopsis : Zoe Walker abandonne sa vie tranquille pour enquêter sur la disparition de son frère à Ibiza, où elle emprunte rapidement un chemin décadent et dangereux.

Note d'envie de voir la série : 6/10



The Great - Hulu

Synopsis : The Great est un voyage drôle et anti-historique à travers la Russie du XVIIIe siècle après la montée follement comique de Catherine the Nothing à Catherine the Great.

Note d'envie de voir la série : 6/10









DIMANCHE 17 MAI



Snowpiercer - TBS

Synopsis : Plus de sept ans après que le monde soit devenu un désert glacé, Sowpiercer se centre sur les seuls survivants de la planète qui vivent à bord d'un train qui parcours le globe et ne s'arrête jamais.

Note d'envie de voir la série : 7/10







Hightown - Starz

Synopsis : Jackie Quiñones, une agent du National Marine Fisheries Service lesbienne qui adore faire la fête, voit sa vie sombrer dans la confusion lorsqu'elle découvre un corps sur la plage - une autre victime de l'épidémie d'opioïdes de Cape Cod. À la suite de ce traumatisme, Jackie fait les premiers pas vers la sobriété - jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que c'est à elle de résoudre le meurtre.

Note d'envie de voir la série : 6/10









MARDI 19 MAI



Sweet Magnolias - Netflix

Synopsis : Centré sur trois femmes de Caroline du Sud, meilleures amies depuis le lycée, alors qu'elles se conduisent mutuellement à travers les complexités des romance, des carrières et de la famille.

Note d'envie de voir la série : 5/10



Stargirl - CW

Synopsis : Stargirl suit l'histoire de Courtney Whitmore, une fille intelligente, athlétique et surtout gentille, qui découvre que son beau-père a un secret : il était le sidekick d'un super-héros.

Note d'envie de voir la série : 6/10









LUNDI 25 MAI



Barkskins - National Geographic

Synopsis : Basé sur le roman d'Annie Proulx, lauréate du prix Pulitzer, la série suit un groupe disparate de parias qui doivent traverser des épreuves brutales, des intérêts concurrents et des loyautés enchevêtrées au carrefour de la civilisation - fin des années 1600 en Nouvelle-France.

Note d'envie de voir la série : 4/10





MERCREDI 27 MAI



Love Life (2020) - HBO Max

Synopsis : Une série d'anthologies sur le voyage du premier amour au dernier amour, et comment les gens avec qui nous sommes en cours de route font de nous ce que nous sommes lorsque nous nous retrouvons finalement avec quelqu'un pour toujours.

Note d'envie de voir la série : 7/10









VENDREDI 29 MAI



Central Park - Apple TV+

Synopsis : La comédie musicale animée raconte comment une famille de gardiens qui vivent et travaillent à Central Park finissent par sauver le parc et le monde.

Note d'envie de voir la série : 7/10







Space Force - Netflix

Synopsis : Le 18 juin 2018, le gouvernement fédéral a annoncé la création d'une 6e division majeure des Forces armées américaines. L'objectif de la nouvelle branche est de "défendre les satellites contre les attaques" et "d'effectuer d'autres tâches spatiales". Ou quelque chose. C'est l'histoire des hommes et des femmes qui doivent le comprendre.

Note d'envie de voir la série : 9/10





