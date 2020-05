Pas de saison 2 pour Dare Me

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/05/2020 à 17h05 par Charlotte Papet | Agenda | 0

USA Network a annulé sa série Dare Me.

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série Dare Me, celle-ci ne reviendra pas pour une deuxième saison.



Diffusée en mars dernier, la seule et unique saison de la série Dare Me suit l'amitié de deux meilleurs amis qui est remise en question quand leurs vies sont chamboulées par un crime choquant qui secoue leur petite ville tranquille.







Mais l'annulation de Dare Me n'est pas une fatalité, la série pourrait être rachetée par une autre chaîne.



Que pensez-vous de cette annulation ? Avez-vous suivi la première saison de Dare Me ?

