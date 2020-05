Audiences séries US du vendredi 1er mai 2020

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/05/2020 à 15h22 par Charlotte Papet | Audiences | 0

Blue Bloods - CBS

Les audiences des programmes US sur les networks du vendredi 1er mai 2020.

CBS

Blue Bloods est en baisse sur la cible pour son season finale. Magnum PI et MacGyver sont en baisse également.



NBC

The Blacklist est en baisse.



CW

Charmed termine sa saison de manière stable. Dynasty reste stable également.



20h



1/5. CBS | MacGyver - 4x12 - 5.89 millions (-0.2) - Taux 18/49 : 0.6 pt (-0.1)

3/5. NBC | The Blacklist - 7x17 - 4.54 millions (-0.25) - Taux 18/49 : 0.5 pt (-0.1)

5/5. CW | Charmed (2018) (season finale) - 2x19 - 0.64 millions - Taux 18/49 : 0.2 pt







21h



1/5. CBS | Magnum, P.I. (2018) - 2x18 - 7.1 millions (+0.04) - Taux 18/49 : 0.7 pt (=)

5/5. CW | Dynasty (2017) - 3x19 - 0.34 millions - Taux 18/49 : 0.1 pt







22h



1/3. CBS | Blue Bloods (season finale) - 10x19 - 8.47 millions (+0.4) - Taux 18/49 : 0.7 pt (-0.1)





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : SpoilerTV / TV Line