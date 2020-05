News Séries

Seriesaddict.fr le 04/05/2020 à 18h08 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - HBO

HBO vient de renouveler son excellente série, Insecure.

Yes ! La chaîne câblée HBO vient de commander une cinquième saison pour sa série Insecure.



La série Insecure est créée par Larry Wilmore et Issa Rae. Elle met en scène les expériences étranges et piquantes d'une afro-américaines de nos jours.



Pour rappel, la saison 4, composée de 10 épisodes, est en cours de diffusion.



Source : TV Line