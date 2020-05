News Séries

Seriesaddict.fr le 05/05/2020 à 14h26 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - HBO

HBO a renouvelé son drame My Brilliant Friend pour une saison 3.

La série, co-produite avec la chaîne publique italienne Rai, est basée sur les romans d'Elena Ferrante. La saison 2, My Brilliant Friend: The Story Of A New Name, a débuté le 16 mars dernier.





La saison 3 sera basée sur le troisième livre de la série, Those Who Leave and Those Who Stay.