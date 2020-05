CBS annule Tommy, Broke, Man With a Plan...

News Séries

Broke - CBS

CBS vient d'annuler quatre séries : Carol’s Second Act, Broke, Tommy...

Après avoir renouvelé 15 séries, la chaîne CBS a décidé de se séparer de quatre de ses séries : trois nouveautés et une ancienne série.



Côté nouveauté, Carol’s Second Act, Broke et Tommy ne reviendront pas pour des saisons 2. La dernière série annulée est Man With a Plan.



Pour rappel, CBS a déjà annulé sa comédie God Friended Me.



