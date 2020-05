Une saison 3 pour After Life

News Séries

After Life - Netflix

Netflix vient de renouveler sa série After Life.

Excellente nouvelle pour les fans de Ricky Gervais, la série After Life reviendra pour une troisième saison.



Une annonce qui intervient quelques jours après la diffusion de la saison 2. Soyez rassuré, la série n'est pas terminée !







Pour rappel, voici le synopsis de After Life : Après la mort inattendue de sa femme, Tony, homme gentil, change de personalité. Il devient impulsif, ne se soucie plus des conséquences de ses actes, et bouleverse son univers.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Avez-vous suivi les deux saisons de After Life ?