Revue de presse : I Know This Much Is True

Seriesaddict.fr le 11/05/2020 à 12h19 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 1

Hier, HBO lançait sa nouvelle série, I Know This Much Is True.

Adaptée du bestseller du même nom, I Know This Much Is True est une saga familiale épique qui explore l'identité américaine avec la vie parallèle des frères jumeaux Dominick et Thomas Birdsey tout au long de la seconde moitié du 20e siècle.



Au casting, Mark Ruffalo, Melissa Leo ou encore Rosie O'Donnell.



Côté critiques, les avis sont mitigés :



La nouvelle série est excellente. Elle est aussi déprimante. Infatigablement, viscéralement déprimante.

-- TV Guide/Keith Phipps



En tant que film, le sujet pourrait être vu comme un assaut de misère sans pitié. Ici, la misère a le temps de respirer.

-- TV Guide/Keith Phipps



Un travail de première qualité affaibli par une intrigue trop glauque dont on se désengage peu à peu.

-- Newsday/Verne Gay



La série finit par offrir un peu de perspicacité et d'espoir à ses personnages, mais pas du tout assez pour compenser toute la souffrance endurée avant.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



