Audiences séries US du mercredi 6 mai 2020

le 12/05/2020

Single Parents - ABC

Les audiences des programmes US sur les networks du mercredi 6 mai 2020.

Le récap' :



ABC

The Goldbergs se maintient. Single Parents est en baisse et obtient son pire score historique sur la cible. American Housewife est également en baisse.



CBS

Seal Team est en baisse pour son season finale.



CW

Riverdale se maintient pour le dernier épisode de sa saison.



20h



4/5. ABC | The Goldbergs (2013) - 7x22 - 4.32 millions - Taux 18/49 : 0.8 pt

5/5. CW | Riverdale (season finale) - 4x19 - 0.65 millions (-0.04) - Taux 18/49 : 0.2 pt (=)



20h30



1. ABC | Single Parents - 2x20 - 2.79 millions - Taux 18/49 : 0.6 pt



21h



1. ABC | American Housewife - 4x19 - 2.80 millions - Taux 18/49 : 0.5 pt



21h



1. ABC | Single Parents - 2x21 - 2.22 millions - Taux 18/49 : 0.4 pt



22h



1/3. CBS | SEAL Team (season finale) - 3x20 - 5.54 millions - Taux 18/49 : 0.6 pt





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : SpoilerTV / TV Line