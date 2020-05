Audiences séries US du jeudi 7 mai 2020

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/05/2020 à 07h55 par Charlotte Papet | Audiences | 0

Council of Dads - 2020 - NBC

Les audiences des programmes US sur les networks du jeudi 7 mai 2020.

ABC

Station 19 et HTGAWM sont en baisse.



NBC

Council of Dads est en hausse grâce à son changement d'horaire, menant maintenant la soirée le jeudi. Blindspot revient avec sa nouvelle saison dans la moyenne basse de sa saison 4.



CBS

Tommy, Man With a Plan et Broke sont stables.



CW

Katy Keene et In the Dark sont stables.



20h



3/5. NBC| Council of Dads - 1x03 - 2.98 millions - Taux 18/49 : 0.4 pt

5/5. CW | Katy Keene - 1x12 - 0.44 millions (+0.04) - Taux 18/49 : 0.1 pt (=)



20h30



1/3. CBS | Man With A Plan - 4x08 - 6.1 millions (-0.6) - Taux 18/49 : 0.8 pt (+0.1)



21h



1/5. ABC | Station 19 - 3x15 - 5.57 millions (-0.01) - Taux 18/49 : 0.8 pt (-0.1)

3/5. NBC | Blindspot (season premiere) - 5x01 - 2.14 millions - Taux 18/49 : 0.3 pt

5/5. CW | In The Dark - 2x04 - 0.36 millions (-0.03) - Taux 18/49 : 0.1 pt (=)



21h30



1. CBS | Broke - 1x06 - 4.81 millions (-0.4) - Taux 18/49 : 0.6 pt (=)



22h



1/3. CBS | Tommy (season finale) - 1x12 - 5.34 millions (+0.25) - Taux 18/49 : 0.5 pt (=)

2/3. ABC | How To Get Away With Murder - 6x14 - 2.69 millions (-0.07) - Taux 18/49 : 0.5 pt (-0.1)





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : SpoilerTV / TV Line