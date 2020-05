Revue de presse : The Eddy

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/05/2020

2020 - Netflix

Vendredi, Netflix lançait sa nouvelle série, The Eddy.

Créée par Damien Chazelle à qui on doit Whiplash et La La Land, The Eddy se déroule dans le Paris moderne. Un club, son propriétaire, son groupe musical et la ville chaotique autour de tout ce monde.



Au casting, Andre Holland, Leïla Bekhti ou encore Joanna Kulig.



Côté critiques, les avis sont mitigés :



La série présente la vie comme quelque chose qui arrive simultanément avec la musique. De façon rafraîchissante, la caméra raconte l'histoire dans un style réaliste, sans gimmick. Pas de ralenti, pas de flashback, ps de séquence rêvée. Le résultat est que le temps, lui aussi, semble composée de musique, avançant avec le même tempo.

-- Vanity Fair/Sonia Saraiya



Si The Eddy se déroule dans un Paris que l'on ne voit pas sur les cartes postales, sa structure et ses thèmes semblent immédiatement familiers. Mais en reconnaître le tempo ne rend pas la série moins émouvante. Elle empêche simplement une série parfaitement faite d'être quelque chose de plus novateur.

-- The A.V. Club/Danette Chavez



Un mélange inhabituel de très bon et de beaucoup moins bon - triviale dans ses contours, souvent magnifique dans ses détails.

-- Los Angeles Times/Robert Lloyd



Si vous avez aimé les scènes de répétition de Whiplash, vous aimerez beaucoup de choses dans The Eddy. Mais dans le film, elles étaient au service d'une histoire bien menée alors qu'ici, elles sont le point culminant d'épisodes indulgents qui s'étalent sur plus d'une heure.

-- The Independent/Ed Cumming



Regardez le trailer de la série The Eddy :





