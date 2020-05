Revue de presse : Solar Opposites

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/05/2020

2020 - Hulu

Vendredi, Hulu lançait sa nouvelle série, Solar Opposites.

La comédie animée de l'équipe de Rick and Morty, Solar Opposites, suit une famille d'extraterrestres qui s'installe dans une nouvelle maison en Amérique centrale. Chacun se demandant si c'est génial ou horrible.



Au casting voix, on retrouve Justin Roiland, Sean Giambrone ou encore Mary Mack.



Côté critiques, les avis sont mitigés :



C'est une série qui prend rarement son temps. Regarder les choses escalader de petits malentendus à des désastres menaçant de détruire une ville ou reconstruire le tissu de l'espace temps constituent les points forts de Solar Opposites.

-- IndieWire/Steve Greene



La série est remplie de punchlines hilarantes sur des sujets souvent controversés.

-- Colorado Springs Gazette/Terry Terrones



Ce n'est pas forcément aussi novateur que Rick And Morty mais quand le casting, l'écriture et l'animation sont aussi bonnes, ce n'est pas nécessaire.

-- Collider/Dave Trumbore



Solar Opposites n'a pas forcément de très grandes ambitions dans ses épisodes stand alone. Elle bénéficie d'un rythme effrenéchaque épisode pouvant être apprécié dans sa folie singulière.

-- The A.V. Club/Alex McLevy



Regardez le trailer de la série Solar Opposites :





