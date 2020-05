Revue de presse : Hightown

News Séries

le 18/05/2020 par Amelie Brillet

Hier, Starz lançait sa nouvelle série, Hightown.

Hightown suit Jackie Quiñones, une agent du National Marine Fisheries Service lesbienne qui adore faire la fête. Elle voit sa vie sombrer dans la confusion lorsqu'elle découvre un corps sur la plage - une autre victime de l'épidémie d'opioïdes de Cape Cod. À la suite de ce traumatisme, Jackie fait les premiers pas vers la sobriété - jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que c'est à elle de résoudre le meurtre.



Au casting, Monica Raymund, James Badge Dale ou encore Riley Voelkel.



Côté critiques, les avis sont bons :



Hightown perd de son intérêt dans les derniers épisodes, l'histoire s'embourbe un peu et les sermons sur l'addiction et le fait de prendre le contrôle de sa vie prennent le dessus. Mais elle ne perd jamais entièrement son goût. Si elle était un peu meilleure, il n'y aurait rien à redire, et c'est assez bien.

-- The New York Times/Mike Hale



La série enrichit son personnage principal d'épisode en épisode, et réussit à nous faire rire quand on ne s'y attend pas. Mais elle sait aussi être sérieuse quand il le faut.

-- RogerEbert.com/Matt Fagerholm



La série s'appuie beaucoup sur la violence, mais réussit à transmettre un sens d'urgence qui donne envie d'y revenir.

-- TV Guide Magazine/Matt Roush



La série fait des efforts pour montrer d'autres côtés de la communauté, mais elle ne transcende pas des personnages simples, nous traînant dans des storylines qui se font reléguer au second plan face aux décors.

-- Variety/Daniel D'Addario



Regardez le trailer de la série Hightown :





