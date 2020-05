Revue de presse : Snowpiercer

News Séries

Hier, TNT lançait sa nouvelle série, Snowpiercer.

Basée sur le roman graphique et le film du même nom, Snowpiercer se déroule plus de sept ans après que le monde soit devenu un désert glacé. La série se centre sur les seuls survivants de la planète qui vivent à bord d'un train qui parcours le globe et ne s'arrête jamais.



Au casting, Jennifer Connelly, Daveed Diggs ou encore Alison Wright.



Côté critiques, les avis sont assez décevants, surtout que l'on attend la série depuis plusieurs années :



Au contraire du film qui présentait une rébellion bien formée qui poussait l'arrière du train à aller de l'avant, la série profite de ses chapitres pour présenter une toile complexe de mensonges, de fausses identités et de complicité.

-- Paste Magazine/Joyce Chen



Si le premier épisode s'égare de longs moments avec des histoires secondaires inutiles, les suivants sont mieux maîtrisés et s'orientent autour du meurtre qui occupe une bonne partie de la saison.

-- TVLine/Matt Webb Mitovich



Cette adaptation est plus lente que le film, et trop compliquée pour rien.

-- Wall Street Journal/John Anderson



Snowpiercer se laisse regarder, mais il est difficile de rester engagé d'un épisode à l'autre.

-- Collider/Allie Gemmill



Regardez le trailer de la série Snowpiercer :





