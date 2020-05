Revue de presse : The Great

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/05/2020

2020 - Hulu

Aujourd'hui, Hulu lance sa nouvelle série, The Great.

The Great est un voyage drôle et anti-historique à travers la Russie du XVIIIe siècle après la montée follement comique de Catherine the Nothing à Catherine the Great.



Au casting, Elle Fanning, Nicholas Hoult ou encore Phoebe Fox.



Côté critiques, les avis sont bons :



Une aventure bizarre, géniale et drôle. Mais elle vous fera aussi réfléchir à la nature du sacrifice et du vrai changement, et au courage nécessaire pour renverser un despot.

-- Paste Magazine/Allison Keene



Alternativement déchaînée et émouvante.

-- Slant Magazine/Niv M. Sultan



Ce n'est pas le chef d'oeuvre parfaitement rythmé qu'était le film, certains épisodes traînent d'ailleurs en longueur. Malgré tout, avec ses dialogues pétillants et ses performances vivantes on a droit à une dramédie intelligente et drôle.

-- Time/Judy Berman



The Great s'étire trop en longueur; son sarcasme et son style appréciables s'effaçant devant la répétition de toutes les intrigues de palais.

-- Washington Post/Hank Stuever



Regardez le trailer de la série The Great :





