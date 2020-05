The Twilight Zone : date pour la saison 2

News Séries

The Twilight Zone - CBS

CBS All Access vient de programmer la saison 2 de The Twilight Zone (2019).

C'est le 25 juin que la chaîne de streaming CBS All Access diffusera les 10 épisodes de la saison 2 de sa série The Twilight Zone (2019).



Une nouvelle saison très attendue qui sera proposée un peu plus d'un an après la fin de la première saison.



Pour rappel, The Twilight Zone est une version moderne de la série culte, avec de nombreux contes de science-fiction, d'horreur et de mystère.



Dans cette deuxième saison, nous retrouverons Morena Baccarin, Kylie Bunbury, Billy Porter, Tony Hale, Jenna Elfman, Joel McHale, Jimmi Simpson...



Avez-vous hâte de découvrir cette nouvelle saison ?

